Si completa oggi, con le restanti cinque partite, il programma dellaAd inaugurare la domenica di calcio sarà lo: i campani non hanno vinto alcuna delle ultime quattro partite e vogliono tornare a collezionare quei 3 punti che mancano dallo scorso 6 gennaio, mentre i blucerchiati provano a ripartire dopo il ko con la Juve, animati dal desiderio di vendicare la sconfitta dell'andata contro i giallorossi., oltre a Milan-Crotone,che, dopo l'1-3 per mano della Roma, ha la possibilità di rimettere nel mirino la zona Europa League in caso di successo.Prima del posticipo delle 20.45 tra Lazio e Cagliari,Usciti rinforzati dall'ultima sessione di mercato, i gialloblù hanno un bisogno disperato di muovere la classifica e proveranno a cogliere quella vittoria casalinga che manca addirittura dallo scorso ottobre (sono 11 invece le gare in assoluto senza il risultato pieno); non se la passa troppo bene nemmeno la formazione di Mihajlovic, che ha vinto solo una delle ultime 5 gare e deve difendere un margine di 5 punti rispetto alla zona retrocessione.