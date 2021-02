LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Una giornata interamente spezzatino, dieci partite in dieci orari diversi. Lasi apre alledel venerdì allo stadio Franchi, dove laospita lo. Momento di forma opposto per le due squadre: i viola vogliono riscattare un doppio ko, i liguri intendono dare continuità a due vittorie consecutive, tra cui l'ottimo 2-1 casalingo contro il Milan. Prandelli punta su Kouamè dal 1', Italiano è ancora senza Nzola e sceglie il tridente Gyasi-Agudelo-Saponara.: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Pulgar, Amrabat, Biraghi; Bonaventura; Kouamè, Vlahovic.Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Agudelo, Saponara.​Alle, invece, fari accesi su una delicatissima sfida salvezza: alla Sardegna Arena, ilriceve il. Solo due punti dividono le due squadre in classifica: granata ancora alla ricerca della prima vittoria dell'era Nicola, che sin qui ha ottenuto quattro pareggi su altrettante gare. I sardi, invece, non vincono dal 7 novembre e sono alla disperata ricerca di punti.