Al via il turno infrasettimanale diIn attesa di, coi rossoneri che per una notte possono portarsi in vetta da soli, ci sono due partite alle 18.30. Il derby liguremette di fronte due squadre in difficoltà: gli Aquilotti arrivano dal ko contro la, mentre il Grifo dal 3-2 contro il Torino. I rossoblù hanno vinto una sola partita in campionato, i bianchi una sola nelle ultime 5.L'altro anticipo è quello che mette contro le due neopromosse. Gli arancioneroverdi, ko contro il Sassuolo dopo essere passati in vantaggio, ha segnato tre gol nelle tre partite casalinghe precedenti, i campani, invece, in trasferta non hanno mai fatto un punto, perdendole tutte e quattro.