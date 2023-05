37ª e penultima giornata di Serie A che prosegue in questo sabato pomeriggio – dopo il pareggio per 2-2 tra Sampdoria e Sassuolo al Marassi, ultima partita in casa della stagione per i già retrocessi doriani – con due match dal sapore profondamente diverso. Alle 15, di scena l’Udinese a Salerno e lo Spezia in casa contro il Torino. Nulla da dire, ormai, per l’annata degli uomini di Sottil e di Paulo Sousa, ampiamente stabili a metà classifica – i friulani – e già aritmeticamente salvi – i campani -. Sarà un match all’insegna dello spettacolo all’Arechi: nessun obiettivo in palio, solo calcio giocato.



Di diversa prospettiva il match che andrà in scena all’Armando Picchi di La Spezia dove la formazione ligure andrà alla ricerca di punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza. Attualmente con un solo punto di vantaggio sul Verona – terzultimo a 30 punti – la squadra di Semplici è chiamata a trovare il secondo successo consecutivo in casa – dopo la vittoria contro il Milan per 2-0 – per scacciare l’incubo retrocessione. Di contro, gli uomini di Juric vogliono continuare a lottare per l’8° posto – che in caso di mancato successo della Fiorentina in Conference League e di estromissione dall’Europa per la Juventus, potrebbe voler dire proprio qualificazione alla terza competizione europea per importanza -. Il sorpasso al Monza è possibile ed i piemontesi vogliono provarci sino all’ultimo.