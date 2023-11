La Juventus continua a vincere, pur senza entusiasmare, e allora la pressione rimane sull'Inter, cui le statistiche riconoscono uno strapotere non rispecchiato dalla classifica rispetto ai bianconeri, momentaneamente primi con una partita in più. Il numero di gare giocate si appiana stasera, con, partita che nasconde delle insidie per gli uomini di. In effetti, il tecnico piacentino non fa alcun tipo di turnover: al netto dell'indisponibilità di Pavard, sostituito da Darmian, ci sono quelli che possiamo definire i titolari, compresa la coppiadavanti per fare il solco, se non altro, su Napoli e Milan che non riescono a uscire dai loro momenti di appannamento. Di fronte il Frosinone dei ragazzini terribili, guidato da Di Francesco che ha recentemente lanciatoaggiungendoli a Reinier e Soulé.L’ha vinto tutti e quattro i confronti in Serie A contro il Frosinone, segnando ben 11 gol e subendone appena uno (Cassata il 14 aprile 2019, in terra ciociara).Cinque dei 17 giocatori nati dal 2001 in poi che hanno trovato il gol in questo campionato giocano nel(il 29% del totale): Ibrahimovic e Çuni si sono aggiunti a Soulé, Reinier e Monterisi.Lautaro– in gol nell’unico match giocato contro il Frosinone in Serie A il 24 novembre 2018 al Meazza – è a quota 12 gol in questo campionato: l’ultimo giocatore straniero a segnare almeno 13 gol nelle prime 12 giornate di un torneo di Serie A è stato Gabriel Omar Batistuta, nel 1994/95.Nessun giocatore dell’attuale rosa del Frosinone ha mai segnato un gol in Serie A contro l’Inter; Matìas, però, vanta in carriera una vittoria nel solo match giocato contro i nerazzurri nel massimo campionato, un successo nell’1-0 al Meazza della Juventus datato 19 marzo 2023, in quella che è stata la sua terza gara da titolare nella competizione.