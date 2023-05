Dopo il Milan è il turno dell'Inter: i nerazzurri, dopo la vittoria sui cugini rossoneri nell'Euroderby d'andata, ospitano il Sassuolo contro cui serve fare punti per continuare la rincorsa al piazzamento Champions per la prossima stagione. Inzaghi vara un ampio turnover (8 cambi rispetto al Milan, solo Acerbi, Mkhitaryan e Dimarco ancora titolari), con l'ormai classica coppia d'attacco formato Serie A Correa-Lukaku, mentre Dionisi ha recuperato Pinamonti ma davanti schiera comunque Defrel tra Berardi e Laurienté. In classifica, i nerazzurri possono superare al terzo posto la Lazio, che non è andata oltre un pareggio ieri sera contro il Lecce in casa. 19 punti sotto, il Sassuolo cerca di balzare in ottava posizione: con una vittoria, ecco che i neroverdi guadagnerebbero momentaneamente ben 5 posizioni.



LE STATISTICHE



L’Inter ha vinto soltanto una delle ultime sette sfide (2N, 4P) giocate al Meazza in Serie A contro il Sassuolo - 2-1 nell’aprile 2021, grazie ai gol di Lukaku e Lautaro Martínez - tenendo la porta inviolata soltanto in una occasione nel periodo.



Romelu Lukaku e Lautaro Martínez sono due dei tre giocatori che in Serie A hanno partecipato a più reti dallo scorso aprile (Dia il terzo): sette partecipazioni attive per ciascuno, tre reti e quattro assist il belga, cinque gol e due passaggi vincenti l'argentino.



Domenico Berardi è, assieme a Antoine Griezmann, soltanto uno dei due giocatori con più di cinque gol e più di cinque assist nei cinque grandi campionati europei nel 2023 (otto reti e sei passaggi vincenti per il neroverde)