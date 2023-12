L'deve ancora una volta rispondere alla Juventus, vincente ieri contro il Napoli e in cima alla classifica con un punto e una partita in più. In casa dei nerazzurri arriva l'altra bianconera di Serie A, l', che nella scorsa giornata è stata beffata all'ultimo respiro dal Verona per il 3-3 finale. Inzaghi è a corto di uomini in difesa, assenti Pavard e De Vrij infortunati enon al top, pronto l'esordio dal 1' in campionato di. Niente turnover dalla cintola in su, mentre dall'altra parte c'è unmotivatissimo dal mancato trasferimento estivo, saltato quando il giocatore era già a Milano. Gara in diretta su Dazn e Sky Sport sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming sulle app di Dazn, SkyGo e Now.L’ha perso solo una delle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (8V, 2N), sconfitta arrivata nel match d’andata dello scorso campionato, 3-1 il 18 settembre 2022.Con 12 punti nelle prime 14 gare in campionato, questo è il peggior avvio per l’in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; i friulani hanno sempre collezionato almeno 13 punti dopo le prime 15 gare giocate dal 1994/95 nella competizione.è stato coinvolto in 11 reti finora in Serie A (cinque gol e sei assist): l’unico giocatore che ha fatto meglio nelle prime 15 presenze con l’Inter da quando Opta raccoglie questo dato nella competizione (dal 2004/05) è stato Diego Milito (13 nel 2009/10).Con la doppietta contro il Verona nell’ultimo turno di campionato,è salito a quota quattro reti in questa Serie A: gli unici due giocatori italiani dell’Udinese che hanno fatto meglio in una singola stagione nella competizione prima di compiere 24 anni nell’era dei tre punti a vittoria sono stati Destiny Udogie (cinque nel 2021/22) e Vincenzo Iaquinta (sette nel 2002/03).