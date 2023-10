Laper tornare definitivamente a far parte del treno europeo, laper issarsi al quarto posto in solitaria. E' la sfida tra, probabilmente i due allenatori più dediti all'attacco e al gioco fra quelli delle cosiddette "otto sorelle", una sfida che chiuderà la decima giornata di campionato. La Lazio viene dal brutto k.o. in Olanda contro il Feyenoord e deve fare i conti con i problemi fisici di Casale e lo stato di forma non eccellente di Ciro Immobile, spesso sostituito, come stasera, daal centro dell'attacco. Qualche problema anche per la Fiorentina, che però in Europa ha trovato i primi gol die Maxime Lopez con la nuova maglia. Mancano i due terzini destri Dodo' e Kayode, rientrache ha saltato il Cukaricki per gestione delle energie. Regolarmente presenti i numeri 10La Lazio ha vinto ben sei delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), contro nessuna avversaria ha registrato più successi nello stesso periodo (dal 2019/20) – sei anche contro Sassuolo, Spezia e Sampdoria. Dall'altra parte, la Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A contro la Lazio (2N, 5P), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga di gare esterne senza successi contro i biancocelesti è stata tra maggio 1989 e marzo 1997 (otto). In generale, la Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia ottenuto più vittorie (58 in 148 precedenti) che segnato più gol (207) nella sua storia in Serie A.Il centrocampista della Lazio,, è stato coinvolto in otto reti in 12 sfide contro la Fiorentina in Serie A (quattro gol e quattro assist), contro nessuna avversaria ha preso parte a più marcature (otto anche contro il Bologna) e contro nessuna squadra ha segnato di più nella competizione (quattro centri anche contro il Sassuolo).ha segnato cinque gol nelle sue prime otto presenze in questo campionato e con una rete eguaglierebbe già il rendimento registrato in tutta la scorsa Serie A (sei in 24 gare); inoltre, l’attaccante della Fiorentina ha trovato la rete nella sua unica gara da titolare contro la Lazio nella competizione (lo scorso 29 gennaio allo stadio Olimpico).