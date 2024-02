LIVE Lecce-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Nico Gonzalez, la scelta su Belotti. Torna dal 1' Banda

Redazione CM

Comincia il 23esimo turno di Serie A, il primo dopo la chiusura dei battenti della finestra invernale di calciomercato. A scendere in campo al Via del Mare di Lecce sono i padroni di casa e la Fiorentina, appena un pareggio in due nelle ultime tre giornate di Serie A. Inutile dire che la vittoria è fondamentale per entrambe le squadre, per non perdere il treno dell'Europa che conta per i viola e per continuare a navigare lontano dalla zona retrocessione per i giallorossi.



Il Lecce ha ceduto Strefezza al Como e lo ha sostituito con l'argentino Santiago Pierotti, ma i titolari sono quelli che già erano in rosa. Poche novità anche per la Fiorentina, con i due nuovi arrivati Faraoni e Belotti, ma solo il primo parte dall'inizio.



Sorpresa nella formazione viola: Sottil che aveva alzato bandiera bianca contro l'Inter figura tra i titolari, mentre Nico Gonzalez, che era entrato nella ripresa sbagliando un rigore contro l'Inter, parte ancora in panchina. C'è Nzola nonostante l'arrivo di Belotti, Beltran agirà un po' più indietro.



LECCE: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.



FIORENTINA: Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Duncan, Maxime Lopez; Beltran, Bonaventura, Sottil; Nzola.