Tre partite in programma questa sera, valide per il tredicesimo turno di Serie A. Di seguito, i principali episodi arbitrali di Inter-Bologna, Fiorentina-Salernitana e Torino-Sampdoria.



Inter – Bologna mercoledì ore 20.45

Colombo

Vivenzi – Zingarelli

Iv: sacchi

Var: Mazzoleni

Avar: Di Martino



58' - Rigore assegnato all'Inter per fallo di mano di Sosa sulla conclusione di Dzeko. Il Var richiama al monitor l'arbitro che non può non concedere il penalty.



34' - Si accendono le polemiche, ammoniti Medel e Lautaro Martinez.



33' - Il 2-1 dell'Inter firmato da Dimarco arriva su una punizione causata da un contrasto tra Lautaro Martinez e Lucumì. Il difensore del Bologna prende però prima la palla.







Fiorentina – Salernitana mercoledì ore 20.45

La Penna

Lo Cicero – Trasciatti

Iv: Ghersini

Var: Fourneau

Avar: Marini







Torino – Sampdoria mercoledì ore 20.45

Massa

Alassio – Severino

Iv: Pezzuto

Var: Abbattista

Avar: Di Paolo