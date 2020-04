La Lazio vuole tornare ad allenarsi, e Formello diventa un vero e proprio centro medico. Lotito sta spingendo per tornare ad allenarsi a fine aprile, dal 26 in poi, ed è pronto ad un nuovo braccio di ferro. E i suoi giocatori? Come riporta il Messaggero, fino ad ora si sono allenati da casa: elastici, recovery boots (stivali gonfiabili per recuperare in fretta le energie) e una cyclette a testa per uniformare la preparazione atletica. Con la cyclette anche chi non ha una vera e propria palestra in casa può allenarsi duramente, seguendo le indicazioni di Inzaghi.



FORMELLO NUOVO CENTRO MEDICINA SPORTIVA - All’interno del quartier generale di Formello, sta per essere inaugurato il nuovo Centro di medicina sportiva. Tre studi e tre sale diagnostiche in due piani differenti con tanto di postazioni per il primo soccorso: Formello assomiglia sempre più ad una clinica medica anti-Corid-19. Oltre alle note misure di prevenzione (come lavarsi le mani, mantenere distanza di sicurezza ed evitare di toccarsi bocca, naso e occhi), viene proposto agli atleti di assumere vitamine (C e D) e aspirina da 100mg, seguendo anche un'alimentazione studiata, alcalina, che ritarderebbe lo sviluppo del virus.