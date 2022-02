Non è stata una giornata facile per le squadre all’inseguimento del quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. È arrivato un pari per Juventus, Lazio e Roma, mentre il big-match di giornata ha visto la sconfitta dell’Atalanta in casa della Fiorentina, e per la Dea, secondo gli esperti, diminuiscono ancora le possibilità per il ritorno nella massima competizione europea, in quota a 2,25 contro l’1,33 di una Juventus, che allunga a +3 sui nerazzurri, però con una gara in più. Nonostante l’importante successo interno, i bookie vedono ancora lontano il sogno Champions per i viola, offerti a 12, stessa quota di Lazio e Roma, chiamate a una rincorsa importante per non far scappare le dirette concorrenti.