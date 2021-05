La lotta per la Champions League, a 90 minuti dal termine della Serie A, si fa sempre più serrate con tre squadre a contendersi i due posti rimasti per conoscere chi farà compagnia a Inter e Atalanta nella massima competizione europea. Il pareggio a reti inviolate contro il Cagliari, risultato che non si verificava a San Siro da 45 anni, ha messo nei guai il Milan che sembrava la più accreditata per centrare il traguardo: Napoli e Juventus, entrambe vittoriose, si sono così riportate sotto e ora sono favorite rispetto ai rossoneri. Gli esperti, infatti, ritengono la squadra di Gattuso la più accreditata per tornare in Champions vista la quota di 1,12 per Insigne e compagni. L’ultimo ostacolo per il Napoli si chiama Hellas Verona, già salvo da tempo e che non ha più nulla da chiedere alla Serie A: gli azzurri proveranno a chiudere il discorso al Diego Armando Maradona. Alle loro spalle, proprio nel momento in cui sembrava tagliata fuori, si riaffaccia la Juventus, staccata di un punto in classifica da Milan e Napoli. I bianconeri, dopo aver battuto l’Inter tricolore, ora sognano l’approdo alla Champions per la decima stagione consecutiva senza dimenticare che è fondamentale battere il Bologna al Dall’Ara nell’ultima di campionato. La formazione di Pirlo tra le prime quattro si gioca a 1,57. Il Milan, da favorito, è passato in un lampo a dover inseguire le due avversarie almeno nei pronostici. I rossoneri sono attesi a Bergamo dall’Atalanta la quale non ha più nulla da chiedere al campionato ma è anche formazione che non regala mai nulla agli avversari. Inoltre i ragazzi di Gasperini puntano a centrare il miglior piazzamento della storia della Dea, finendo secondi alle spalle dell’Inter. Il Milan quindi, nonostante sia appaiato al Napoli e con un punto in più della Juventus, è chiamato a rincorrere tanto che la qualificazione in Champions è data a 1,65.