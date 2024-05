Frosinone 35

Verona 34

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29 (aritmeticamente retrocesso)

Salernitana 15 (aritmeticamente retrocessa)

Manca ancora una squadra da aggiungere a Salernitana e Sassuolo nel novero delle squadre retrocesse. Ma andiamo ad analizzare la situazione, quando mancano 90 minuti al termine dell’annata (ancora 180 per il Verona).

La vittoria del Frosinone a Monza mette i ciociari in pole position, anche se la prossima squadra a festeggiare potrebbe essere il Verona, impegnato nella 37esima a Salerno contro la Salernitana già da tempo retrocessa prima di ricevere l'Inter all'ultima. Frosinone-Udinese potrebbe salvare entrambe, ma dipenderà dal risultato che otterrà l'Empoli in casa contro la Roma. In pratica, non vincendo, gli azzurri potrebbero sperare solo in una X contro la Roma e nella sconfitta dell'Udinese a Frosinone per poi andare allo spareggio ancora contro i friulani.

Se invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una classifica avulsa, basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio, le altre due, invece, si affronteranno nello spareggio finale, come successo nel caso di Spezia e Verona lo scorso anno.

