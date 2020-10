Dopo la sosta per le Nazionali, è già ora di tornare in campo per la quarta giornata della Serie A. A San Siro va in scena il derby di Milano, una delle partite più attese dell’anno da entrambe le tifoserie. Ma Inter-Milan è sempre sinonimo di sfide soprattutto tra grandi attaccanti, come quella tra Ibrahimovic e Lukaku. Al riguardo, i betting analyst quotano a 2,20 sia il gol dello svedese che quello del belga. Il nerazzurro finora non ha mai fallito nel derby: il Milan è una delle quattro squadre a cui ha segnato sia nel girone d’andata che in quello di ritorno nello scorso campionato e potrebbe diventare la prima a subire gol dal belga in tre gare di Serie A. Una sua doppietta paga 7 volte la posta. Ma chi si aggiudicherà la sfida di domani pomeriggio? I trader indicano la squadra di Antonio Conte come favorita a 2,30, contro il 3,00 rossonero. Piuttosto improbabile il pareggio, fissato in lavagna a 3,40. Influiscono anche i precedenti: l'Inter ha vinto gli ultimi quattro derby in campionato: una striscia di successi più lunga i nerazzurri l'avevano centrata solamente tra il 1979 e il 1983 (cinque sfide). La giornata di Serie A, però, esordisce con una gara che promette altrettanto spettacolo, quella che vede il Napoli ospitare l’Atalanta al San Paolo. Una sfida che i trader considerano equilibratissima, visto che il successo azzurro è offerto a 2,50, contro il 2,60 dei bergamaschi, con il pareggio a 3,60. Entrambi gli attacchi sono ispiratissimi, ecco perché l'Over è fissato in lavagna solamente a 1,38. Attenzione a Duvan Zapata, un suo gol di testa vale 2,44.

Domenica sera, sono chiamate Roma e Benevento. I giallorossi, confortati dall'ultima vittoria in casa dell'Udinese, sono nettamente favoriti a 1,32. Del resto, negli unici due precedenti (nella stagione 2017/18) la Lupa si impose con un sonoro 4-0 all'andata, quasi replicato cinque mesi dopo: all’Olimpico finì 5-2. Le quote del pareggio e della vittoria sannita sono rispettivamente 5,40 e 8,50. Probabile una gara con almeno tre gol, visto l'Over a 1,50. Chi sbloccherà il match? I bookie dicono Dzeko, offerto a 3,60.