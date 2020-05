La Lazio quando tornerà in campo? Dopo la riunione vincente di ieri, il 20 e il 21 giugno dovrebbe tornare la Serie A: si inizierà però dai recuperi ancora da giocare, per poi passare alla 26esima giornata. La Lazio dovrà affrontare l'Atalanta, in un match in trasferta ad alto rischio.



QUANDO SI GIOCA ATALANTA LAZIO - Atalanta-Lazio si giocherà il 24 giugno, ma non a Bergamo: lo stadio della Dea per ora è in ristrutturazione, e la Lombardia continua ad essere una regione a rischio, per i numerosi casi di Covid-19. La Lazio dovrebbe spostarsi a Reggio Emilia per affrontare i nerazzurri.