Gaetano Micciché, presidente della Lega di Serie A, parla della riforma della super Champions presentata da Uefa ed Eca: "La gestione di una riforma cosi' importante dovrebbe prevedere un maggiore coinvolgimento della European League, l'associazione delle leghe europee".



"Il discorso e' complesso - spiega in una intervista a Milano Finanza - Tutte le cinque grandi leghe europee non hanno approvato il piano e noi siamo stati gli ultimi in ordine cronologico a dire no. Ritengo che il giudizio negativo sia dipeso soprattutto dalla mancanza di informazione: una maggiore condivisione con altri club e leghe sarebbe stata utile. Detto questo, voglio che sia chiaro che la Lega di Serie A mantiene una grandissima disponibilita' a valutare nuove modifiche al progetto ed e' ampiamente disponibile a collaborare su nuove idee sia con la Uefa che con Eca".