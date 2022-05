Visti i due punti di vantaggio in classifica sull'Inter, se i rossoneri vincessero e i nerazzurri - impegnati alle 20.45 a Cagliari - perdessero o pareggiassero, il titolo sarebbe del Milan.Dall'altra parte c'è la Dea di Gian Piero Gasperini, ancora in corsa per un posto in Europa.I rossoneri non vincono in casa contro la Dea da 8 anni. L'ultimo successo casalingo è datato 6 gennaio 2014: 3-0 con doppietta di Kakà e rete di Cristante.A Bergamo, nella gara d'andata, la squadra di Pioli ha centrato la vittoria per 3-2, con gol lampo di Calabria (dopo 20"), Tonali e Leao, e reti nel finale di gara per Zapata e Pasalic.