Il Milan per continuare la fuga, la Roma per provare ad accorciare la distanza con il vertice e sedersi al tavolo delle grandi. Le luci di San Siro si illumineranno questa sera per il Monday Night della quinta giornata con rossoneri e giallorossi entrambi a caccia di tre punti pesantissimi. In virtù del primo posto in classifica, e di una storia che parla per lui, il Milan parte con i favori del pronostico secondo i quotisti, visto che il successo della squadra di Pioli si gioca a 2,14 contro il 3,30 dei capitolini. L’Over, a 1,57, si fa preferire di molto all’Under, dato a 2,38.



Tra i risultati esatti particolare attenzione al 2-1 per il Milan, in quota a 8,50: cinque delle ultime sei vittorie a San Siro contro la Roma hanno avuto questo punteggio. Lo 0-2 per i giallorossi, ultimo blitz in casa del Milan vecchio di tre anni fa, pagherebbe invece 18 volte la posta. Ibrahimovic contro Dzeko: gli occhi di tutti saranno sui leader indiscussi delle due squadre. Ma chi sarà ad aprire le marcature? La rete iniziale dello svedese, già otto gol in carriera in Serie A contro i giallorossi, è dato a 4,00 mentre la quinta rete del capitano romanista ai rossoneri, sempre ad aprire le marcature, si gioca a 6,50.