Quote simili per Milan e Lazio, che scendono in campo domenica. I rossoneri sono favoriti a 1,40 in casa contro il Parma (il pari è a 4,75, il successo emiliano a 7,75), la squadra di Inzaghi invece è a 1,45 nella trasferta con il Chievo («X» a 4,25 e vittoria gialloblu a 7,50).