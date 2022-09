La settima giornata della Serie A potrebbe smuovere una classifica finora molto equilibrata, con i big match che si giocheranno tutti domenica 18 settembre. Le quote alte suggeriscono che tutto può succedere, a cominciare dalla gara di mezzogiorno che vede l’Inter impegnata su un campo molto difficile, il Friuli.L’Udinese è la rivelazione di questo inizio di campionato e cerca la quinta vittoria consecutiva contro la formazione di Inzaghi, che al contrario non riesce a trovare continuità e che si è mostrata un po’ fragile proprio in occasione dei big match. Anche per questo motivo il segno 2 è proposto a 1,95, contro il successo dei padroni di casa a 3,70 e il pareggio a 3,75.In Roma-Atalanta, ore 18:00, pesano sulla bilancia dei pronostici il fattore Olimpico per i giallorossi e la voglia dei bergamaschi di confermarsi primi in classifica. Alla fine – nonostante la gara di Europa League – la squadra di Mourinho è favorita rispetto a quella di Gasperini, anche se l’1 è alto sulla lavagna scommesse di Betaland a 2,13, mentre il pareggio e il 2 si giocano rispettivamente a 3,55 e a 3,45.Il big match per eccellenza sarà però Milan-Napoli. A San Siro domenica sera si sfidano due squadre imbattute e in fiducia, ma quella di Pioli potrebbe spuntarla contro i campani visto che è proposta vincente a 2,18, ma non è da escludere l’opzione di un Napoli a punti: a 3,50 il segno X, a 3,35 il 2.Per scacciare la crisi la Juventus deve battere il Monza, ma Allegri rischia ancora con il 2 alto a 1,83. Gare difficili anche per la Lazio in casa della Cremonese (2 a 1,85) e per la Fiorentina in casa con il Verona (segno 1 a 1,80). L’anticipo del venerdì Salernitana-Lecce vede i campani avanti a 2,20, sabato invece sia in Bologna-Empoli che in Torino-Sassuolo partono favoriti i padroni di casa. Equilibrio quasi perfetto nel derby tra Spezia e Sampdoria: segno 1 a 2,65 e 2 a 2,77.