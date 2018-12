Iltorna in campo a San Siro dopo il pareggio sul campo del Bologna. La squadra di Gattuso ospita la- reduce dalla vittoria per 3-1 contro l’Empoli - in un match dal sapore d’Europa. Rossoneri quarti in classifica a più due sulla Lazio e più cinque sulla Fiorentina stessa. Viola decimi, a soli due punti dall’Atalanta che occupa il sesto posto. Nel Milan mancano per squalifica Kessié e Bakayoko e per infortunio Borini, Strinic, Caldara, Biglia e Bonaventura. Tutti a disposizione di Pioli, invece, nella Fiorentina che ritrova Milenkovic e Veretout dopo il turno di squalifica con l’Empoli.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match:(2N) dopo che aveva ottenuto i tre punti solo una volta nelle precedenti nove sfide contro i viola (3N, 5P). La Fiorentina è la squadra contro cui il Milan ha realizzato più gol in Serie A, 245 (1.6 a partita di media). Il Milan ha vinto tutte le ultime tre sfide di campionato contro la Fiorentina a San Siro, non registra quattro successi interni consecutivi contro i toscani nel massimo campionato dal 1997. La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di campionato in Lombardia (2N, 5P) - ultimo successo il 3-2 contro l’Atalanta nel febbraio 2016. 0-0 contro il Torino nell’ultimo incontro interno di Serie A per il Milan, che non registra due partite di fila in casa senza subire gol nel massimo campionato da aprile 2017. La Fiorentina ha pareggiato le ultime quattro trasferte di campionato: solo una volta nella sua storia in Serie A ha trovato il pari per più gare esterne di fila, nel 1984/85 (sei). La Fiorentina ha subito un solo gol di testa in questo campionato, meno di qualsiasi altra squadra finora nella competizione. L’attaccante del Milan Gonzalo Higuaín ha segnato un gol o servito un assist in sette delle ultime otto sfide di Serie A contro la Fiorentina (sei reti ed un passaggio vincente). Escludendo gli autogol, Marco Benassi ha realizzato il 50% dei gol in trasferta della Fiorentina in questa Serie A (tre su sei). Giovanni Simeone è stato l’autore dei due gol segnati dalla Fiorentina contro il Milan nella scorsa Serie A: 1-1 a Firenze e 1-5 a Milano.