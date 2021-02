Chiusa la parentesi europea, le squadre della Serie A tornano a concentrarsi sul campionato italiano, che questo weekend ha nel derby di Milano il suo appuntamento più importante. Tempismo perfetto, si legge in una nota, visto che l'ha appena superato in classifica i rivali rossoneri e che il primo posto torna di nuovo in gioco. All’andata vinse ilcon la doppietta di Ibra, ma i nerazzurri si sono vendicati in occasione dei quarti di Coppa Italia, quando Lukaku ed Eriksen risposero al vantaggio iniziale dello svedese. In campionato il Milan non vince un derby casalingo contro l’Inter da 5 anni (3-0 il 31 gennaio 2016). I pronostici in vista del match di domenica 21 febbraio (ore 15:00) vedono la squadra di Conte favorita: sulla lavagna scommesse «1X2» il successo dell'Inter vale quota 2,02, mentre sia il pareggio che il segno «1» sono proposti a 3,60.Il testa a testa tra Ibrahimovic e Lukaku sarà il confronto più atteso della partita. Un gol dello svedese si gioca a 2,50, la doppietta a 9,00, la tripletta a 33 volte la posta. Leggermente più basse le proposte per l'attaccante belga, in gol a 2,25, con la doppietta e la tripletta che sulla lavagna marcatori di Betaland sono proposti rispettivamente a 7,25 e 25.Scontro in vetta ma anche in zona Champions non si scherza.si sfidano domenica (ore 18:00) e i bergamaschi sono favoriti 1,84. A 3,90 il pareggio, mentre il successo dei campioni dopo il ko europeo contro il Granada vale 4,00 volte la posta. Visti gli incroci devono approfittare della giornata favorevole le altre squadre in lotta per i primi posti. In Lazio - Sampdoria i capitolini sono favoriti 1,69, ingiallorossi nonostante le molte assenze in difesa si giocano vincenti a 1,56. Turno comodo per la Juventus che contro il Crotone si gioca vincente a 1,13.