Vincere per l'Europa o per mettere un altro mattone pesante per lo scudetto. Milan-Juventus (ore 21.45) è il secondo appuntamento della 31esima giornata di Serie A, un match cruciale per le ambizioni delle due squadre: i rossoneri di Pioli hanno piazzato un colpo importante sabato all'Olimpico, battendo 3-0 la Lazio, e permesso ai bianconeri di Sarri di allungare in virtù del successo nel derby. Contro il Torino, però, la Vecchia Signora ha perso De Ligt e Dybala, diffidati e ammoniti con annessa squalifica per la sfida di San Siro.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Quarto confronto stagionale tra le due formazioni e il Milan cerca il primo successo: in campionato successo per la Juve a Torino firmato da Dybala, oggi assente, due pareggi invece nelle semifinali di Coppa Italia (1-1 a San Siro, 0-0 all'Allianz Stadium). I rossoneri sono la squadra contro cui la Juve ha perso più partite in Serie A (49) e ha subito più gol (215), ma il Diavolo ha vinto una sola delle ultime quattordici partite di campionato perdendo le altre tredici. La squadra di Sarri, a caccia dell'ottava vittoria consecutiva, ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette partite di campionato. Sfida tra le due squadre che nel 2020 hanno subito meno reti nel massimo campionato italiano (nove la Juve, tredici il Milan), per Stefano Pioli c'è un tabù da sfatare: da allenatore non ha mai battuto la Vecchia Signora in A, undici sconfitte e tre pareggi, contro nessuna squadra ha fatto peggio.



Fischio d'inizio ore 21.45, su Calciomercato.com la diretta di Milan-Juventus.



FORMAZIONI UFFICIALI



Milan: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.



Juve: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.​









