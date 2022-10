Quattro punti di distanza tra Milan e Juventus alla vigilia della nona giornata di campionato, ma la situazione potrebbe cambiare molto con lo scontro diretto che andrà in scena sabato 8 ottobre alle 18:00. A San Siro la squadra di Pioli deve dimenticare il ko di Champions contro il Chelsea, mentre quella di Allegri, che dopo un settembre nero ha cominciato il mese vincendo in Serie A e in Europa, ha di fronte un esame decisivo: in caso di vittoria si riporterebbe a ridosso della zona scudetto, in caso di sconfitta si allontanerebbe davvero troppo. Ancora una volta Milan-Juventus vale tanto per gli equilibri del campionato e nei pronostici della vigilia i rossoneri sono favoriti, e non di poco: la lavagna scommesse propone il segno 1 a 2,15, mentre il 2 è più generoso a 3,60. A 3,35 il pareggio. Il risultato del confronto potrebbe cambiare le quote scudetto che per ora vedono il Milan condividere con il Napoli il ruolo di favorita, mentre la Juve è nel gruppo delle inseguitrici a 7,00 volta la posta. Sulla stessa lavagna sono ancora dietro Atalanta (a 10) e Udinese (a 50), grandi rivelazioni del campionato che si dovranno confrontare nella nona giornata. Oltre ad avere il fattore casa a favore, i friulani sono in piena fiducia, e nei sei successi di fila hanno battuto Monza, Fiorentina, Roma, Sassuolo, Inter e Verona. L’Atalanta è capolista insieme al Napoli e il bilancio è una gara molto equilibrata con il segno 1 a 2,57 e il successo dei bergamaschi a 2,75. Il weekend sembra perfetto per il Napoli, esaltato dai 6 gol contro l’Ajax e pronto a scatenarsi contro la Cremonese. Favorite anche l’Inter, a 1,75 contro il Sassuolo, e la Roma, a 1,38 contro il Lecce. Gara aperta nel posticipo del lunedì Fiorentina-Lazio, con i viola leggermente avanti a 2,45. Bologna-Sampdoria, tornando a sabato, è invece la sfida Thiago Motta-Stankovic e ovviamente tra due squadre che hanno già cambiato allenatore. Confronto tra due ex compagni di squadra e di reparto e alla fine potrebbe spuntarla il primo che è proposto vincente a 2,01. A 3,85 invece il successo dell'ex allenatore del Porto.