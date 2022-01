Non c'è una vera favorita tra Milan e Juventus, che domenica sera si affrontano a San Siro nel match più importante del weekend di Serie A. Per i betting analyst regna l'equilibrio: l'«1» prevale di pochissimo, a 2,60, mentre il successo esterno dei bianconeri è dato a 2,65. Poco più alto il segno «X», fissato a 3,25. L'equilibrio si riflette anche nelle quote dell'Over, a 1,85, e dell'Under, poco più basso a 1,82. Prevale invece in maniera piuttosto netta il Goal, visto a 1,67, mentre il No Goal è in quota a 2,03. Tra i risultati esatti in pole quindi l'1-1, proposto a 5,60, mentre l'1-0 e lo 0-1 valgono entrambi 8,40 la posta. Davanti è sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Paulo Dybala, che deve scacciare le voci di un possibile addio: una rete dello svedese si gioca a 2,20, così come una dell'argentino, mentre un gol di Alvaro Morata è quotato 2,40. L'altro grande incontro di giornata va in scena domani all'Olimpico tra Lazio e Atalanta, dove la squadra di Gasperini arriva da favorita in un match dal sapore d'Europa. Il pronostico è favorevole alla Dea, che deve difendere la sua quarta posizione dall'assalto della Juve. Il «2» si gioca a 2,15, mentre la vittoria di Sarri è in quota a 3,05. Poco più alto il pareggio, a 3,65. Attesi almeno tre gol nella sfida, con l'Over a 1,57, mentre l'Under si gioca a 2,20. Avanti nettamente anche il Goal a 1,51, rispetto al No Goal a 2,34. Tra i possibili bomber, il solito Ciro Immobile, che difficilmente manca l'appuntamento con il gol: ecco perché una sua rete è a bassa quota, 2,20. Match molto più semplici quelli che vedono impegnati Inter e Napoli. I nerazzurri ospitano il Venezia, con l'«1» bassissimo a 1,09. Quota da vera e propria impresa per i lagunari, decimati dalle positività, per cui un successo esterno paga addirittura 22 volte la posta. Altissima anche la quota della «X», fissata a 9,00. Logico attendersi un Over rasoterra, a 1,34, mentre l'Under vola a 2,90. Al Maradona, Napoli favoritissimo con la Salernitana, a 1,14. Anche il «2» dei granata vale l'impresa, a 16, mentre il pari si gioca a 7,60.