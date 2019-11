È Milan-Lazio il posticipo delle 20.45 dell’undicesima giornata di Serie A. A San Siro si affrontano la squadra di Pioli e quella di Inzaghi in un match importante in chiave Europa per le due squadre. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di calciomercato.com:





MILAN – LAZIO h. 20.45

CALVARESE

COSTANZO – ALASSIO

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PAGANESSI



88' - Ammonito Cataldi per perdita di tempo.



87' - Ammonito Bennacer per uno sgambetto da dietro su Correa. Decisione corretta dell'arbitro.



85' - È regolare il 2-1 della Lazio realizzato da Correa. Splendida palla in profondità di Luis Alberto, l'argentino segna ed è tenuto in gioco da Romagnoli.



70' - Ammonito Leiva per aver interrotto una ripartenza di Rafael Leao.



64' - Ammonito Radu per un intervento falloso su Calhanoglu. Decisione corretta dell'arbitro.



63' - Ammonito Parolo per un fallo da dietro ai danni di Theo Hernandez.



62' - Recupero di Theo Hernandez su Lazzari, il terzino del Milan appoggia leggermente la mano sulla spalla dell'avversario che aveva già perso il passo ed era in caduta. Il tocco è fuori area, per arbitro e Var non è rigore.



55' - Ammonito Krunic. Giallo al centrocampista del Milan per una gomitata ai danni di Milinkovic. Decisione corretta dell'arbitro.



50' - Ammonito Duarte. Corretta la decisione di Calvarese, che estrae il giallo al difensore del Milan per l'intervento falloso ai danni di Luis Alberto.



43’ - Ammonito Milinkovic. Corretta la decisione di Calvarese, che estrae il giallo nei confronti del centrocampista della Lazio per un intervento in ritardo ai danni di Theo Hernandez.



40' - ​Calhanoglu da angolo calcia direttamente in porta con Strakosha che salva sulla linea e il pallone poi finisce sulla mano di Immobile, che però è attaccata al corpo. Timidissime proteste dei giocatori del Milan in area, arbitro e Var giustamente lasciano proseguire.