Dentro o fuori, a San Siro si gioca uno scontro cruciale per la corsa Champions League., ultimo turno prima dell'EuroDerby con l'Inter ed esame da non fallire per la squadra di Pioli, che non può più sbagliare dopo aver ottenuto solo due vittorie e quattro pareggi (ultimo quello casalingo con la Cremonese) nelle ultime sei giornate di campionato: -6 dai biancocelesti di Sarri secondi in classifica e -5 dalla Juventus terza, ma soprattutto -2 dall'Inter quarta e impegnata in un altro scontro diretto con la Roma, 58 punti come i rossoneri e l'Atalanta.- La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A: 59 su 159 sfide (69 successi rossoneri e 31 biancocelesti), l'ultimo pareggio però risale al 25 novembre 2018 (1-1). Dopo aver vinto la gara d'andata, la Lazio potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro i rossoneri per la seconda volta nel massimo campionato italiano, dopo il 1977/78. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque sfide con la Lazio disputate nel girone di ritorno in Serie A (1 sconfitta). I rossoneri hanno pareggiato quattro degli ultimi cinque incontri di Serie A (1 vittoria) e hanno vinto solo una delle quattro gare precedenti ad una sfida ad eliminazione diretta di Champions League in questa stagione (2 pareggi, 1 sconfitta), 1-0 contro il Torino a febbraio. La Lazio, infine, è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheet in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (11 in 16 gare fuori casa).Calcio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di