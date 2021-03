Prima la vittoria a Verona, poi il pareggio all'Old Trafford contro lo United: il Milan tiene botta sia in campionato che in Europa, malgrado la perdurante emergenza infortuni. Per gli uomini di Pioli, però, è in arrivo un altro impegno severo: domenica sera, a San Siro si presenta il grande ex Gattuso con un Napoli in cerca di punti Champions. Gli esperti disegnano un pronostico pro-Milan, ma le differenze in quota sono davvero esigue: la vittoria rossonera vale 2,63, il «2» del Napoli viaggia a 2,80. Il precedente dell'andata, con la vittoria esterna del Milan (1-3), incoraggia i padroni di casa, ma il risultato più frequente negli scontri diretti delle ultime stagioni è il pareggio, uscito quattro volte nelle ultime sei sfide in campionato: un'altra «X» sull'asse Milan-Napoli si gioca a 3,20. L'equilibrio regna anche nelle scelte degli scommettitori che si dividono quasi equamente sui tre segni: per l'«1» vota il 36%, il 34% va sul «2», il restante 30% dice «X». Equilibrio del tutto assente in Torino - Inter, che precederà di qualche ora il match di San Siro. I nerazzurri, reduci da 7 vittorie consecutive, sono in piena fuga Scudetto. Il Toro viene invece dal brutto stop di Crotone, che l'ha lasciato al terzultimo posto. Difficile prevedere un esito diverso dal «2», dato a un modesto 1,40. I granata però all'andata seppero andare in vantaggio di due gol, salvo poi essere travolti da quattro reti nel finale di partita. In più, vantano uno score di due vittorie negli ultimi tre incontri casalinghi con l'Inter. Un altro exploit degli uomini di Nicola si gioca a 8,10, mentre l'ipotesi di un pareggio, che non dispiacerebbe affatto a Belotti e compagni, viaggia a 4,70. Nel derby a distanza tra le milanesi tenterà di inserirsi la Juve, ormai votata interamente al campionato dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League. Con dieci punti di distanza dall'Inter (e il beneficio del recupero da giocare con il Napoli), i bianconeri sono impegnati a Cagliari, in un match da cui devono assolutamente ottenere la vittoria. Il pronostico è in effetti tutto juventino, con il successo esterno dato a 1,55 e la vittoria dei sardi che vale 6 volte la posta. I padroni di casa, però, hanno cambiato marcia con Semplici in panchina rimediando due vittorie e un pareggio che gli hanno permesso di abbandonare momentaneamente le ultime tre posizioni della graduatoria. Anche un pareggio, che si gioca a 4,20, sarebbe, per i cagliaritani, un mattoncino prezioso sulla via della salvezza. Sul fronte attaccanti, Ronaldo, sommerso di critiche per la prestazione incolore contro il Porto, è comunque di gran lunga il marcatore più probabile della sfida, a 1,60. Nel Cagliari il più pericoloso è Joao Pedro, a 3,25.