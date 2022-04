Turno sulla carta in discesa per il Milan, chiamato a ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi. Dopo due vittorie di fila sul Genoa, più quella in Coppa Italia arrivata ai supplementari, i rossoneri partono ancora favoriti, stavolta a 1,31 e con il 72% delle preferenze dalla loro parte; per i rossoblù la quota è fissata a 10,75, mentre il pareggio pagherebbe 4,90. Entrambe le squadre hanno un nodo-gol da risolvere: il Milan ha segnato solo quattro volte nelle ultime sei giornate di campionato, mentre la squadra di Blessin è ferma a tre nello stesso arco di tempo. In quota è comunque leggermente avanti l'Over 2,5 (centrato negli ultimi cinque scontri diretti), dato a 1,75 contro l'1,96 dell'Over. Pur mantenendo la vetta, Pioli e i suoi hanno nel frattempo fatto un passo indietro nelle quote scudetto, dove l'offerta si è alzata a 3,75 alle spalle dell'Inter (1,50), con il Napoli sempre terzo a 5 volte la posta.