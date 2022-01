L’anno nuovo per Milan e Roma parte subito con un big-match molto caldo con le due formazioni che non possono permettersi ulteriori passi falsi. All’andata all’Olimpico terminò 2-1 per i rossoneri e fu il solito Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta, a sbloccare l’incontro. La replica come primo marcatore, secondo gli esperti, per l’asso svedese si gioca in quota a 4,20 mentre Josè Mourinho, di ritorno a San Siro da avversario, si affida al suo centravanti Tammy Abraham, autore finora di sei reti in campionato: il gol inaugurale dell’inglese vale 8 volte la posta. La Roma ritrova, dopo un periodo di stop per infortunio, anche Lorenzo Pellegrini. La prima rete del match del capitano giallorosso è in quota a 13 mentre sale a 16 Alessandro Florenzi, ex del match, in cerca del secondo timbro consecutivo dopo la punizione vincente di Empoli.