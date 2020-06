Milan - Roma è il match più equilibrato della prossima giornata di campionato. Entrambe le squadre sono ripartite vincendo e tra l’altro sono in competizione per un posto alle prossime coppe europee. La lavagna scommesse dà un leggero vantaggio ai giallorossi a 2,60, ma il Milan è davvero vicino a 2,65. Il Napoli di Gattuso viaggia sulle ali dell’entusiasmo ed è proposto ad 1,30 contro la Spal, l’Atalanta sembra la squadra più in forma del momento tanto che il segno «2» in casa dell’Udinese vale quota 1,48.