Subito in campo per dare un segnale al Napoli e prendersi momentaneamente la vetta solitaria della classifica.: i rossoneri di Pioli cercano il decimo risultato utile consecutivo (finora 8 vittorie e un pareggio), mentre i granata di Juric hanno ritrovato il successo nell'ultimo turno con il Genoa dopo due sconfitte consecutive con Juventus e Napoli.- Il bilancio recente sorride al Milan, che ha vinto tutti gli ultimi tre incontri di Serie A con il Torino con un punteggio complessivo di 10-0. Il Toro ha vinto soltanto 3 delle ultime 48 sfide nel massimo campionato con i rossoneri, due delle quali nel 2019 (completano 21 vittorie del Diavolo e 24 pareggi). Pioli cerca la sesta vittoria consecutiva, come accaduto tra luglio e ottobre 2020. Inoltre, in caso di vittoria, Pioli diventerebbe il primo allenatore rossonero a ottenere cinque successi casalinghi consecutivi da Clarence Seedorf nel 2014.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.: Milinkovic-Savic; Buongiorno, Bremer, Djidji; Singo, Lukuc, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti.​