Il Milan, dopo aver agganciato in vetta il Napoli, vuole continuare la sua striscia positiva nell’anticipo di martedì sera contro il Torino e Pioli come sempre si affida al suo leader, Zlatan Ibrahimovic tornato al gol nella trasferta di Bologna. La terza rete in campionato dello svedese, per i betting analyst. vale 1,90 volte la posta. Juric invece spera nella ripresa del suo capitano e leader Andrea Belotti, dopo i guai fisici che lo hanno tormentato nelle ultime settimane. Il timbro del “Gallo” a San Siro, in quello che in futuro potrebbe essere il suo stadio, si trova in quota a 4. Per i bookie buone le possibilità di andare a segno anche per Rafael Leao, attuale leader dei marcatori della squadra con 4 centri, proposto a 2,75. Sale invece a 8 Tommaso Pobega, giocatore in prestito al Torino proprio dal Milan, alla ricerca del bis dopo il go contro il Genoa di venerdì scorso.