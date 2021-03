A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO CERRUTI

Iltorna in camp con un doppio obiettivo, ripristinare il margine sulla Juventus e mettere pressione all'Inter capolista.i rossoneri ospitano a San Siro l': la squadra di Pioli, seconda in classifica a -4 dai nerazzurri, cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Roma, stesso obiettivo per i friulani di Gotti che arrivano dall'1-0 last minute contro la Fiorentina che ha permesso di tenersi a +10 sulla zona retrocessione.- Il Milan ha vinto gli ultimi due incontri in Serie A con l'Udinese, entrambi con un solo gol di scarto. Di contro, i Friulani hanno vinto solo una delle ultime 13 sfide a San Siro con i rossoneri in campionato, 1-0 di Perica nel settembre 2016: nel parziale 8 vittorie per il Diavolo e quattro pareggi. La squadra di Gotti, però, è in forma: solo l'Inter (15) ha raccolto più punti dell'Udinese (10) nelle ultime cinque giornate di campionato. Per Pioli, poi, c'è il fattore casa da riconquistare: il Milan ha perso tre delle ultime gare interne di Serie A (2 vittorie).Fischio d'inizio alle 20.45, su Calciomercato.com la diretta di