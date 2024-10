GETTY

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.. Paulo Fonseca.Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zemura, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Iker Bravo, Lucca.. Kosta Runjaic.Vietato commettere altri passi falsi. Iltorna in campo dopo la sosta per l'ottava giornata della Serie A 2024/25 eaffronta l'a San Siro.I rossoneri di Paulo Fonseca non possono sbagliare, il rocambolesco ko di Firenze li ha fatti scivolare al sesto posto (11 punti), scavalcati proprio dai bianconeri di Kosta Runjaić (13 punti) che nell'ultimo turno di campionato sono tornati alla vittoria battendo il Lecce. I friulani vogliono continuare a volare, il Diavolo prova a ritrovare certezze per poi cercare contro il Bruges martedì, sempre a San Siro, i primi punti in questa edizione della Champions League.

