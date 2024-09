AFP via Getty Images

"Le nostre ambizioni non sono queste, nulla e nessuno può essere giustificato per lo spettacolo imbarazzante mostrato nelle prime tre partite". Così la frangia più calda del tifo delalla vigilia della gara contro il il messaggio completo ). Una partita che per i rossoneri allenati da Pauloarriva dopo zero vittorie nelle prime tre gare: due pareggi per 2-2 contro Torino e Lazio e una sconfitta a Parma. Non ha ancora vinto nemmeno il Venezia, sconfitto dalla Lazio e dal Torino e capace di strappare lo 0-0 in casa della Fiorentina alla seconda giornata.

Poche sorprese alla consegna delle formazioni ufficiali:Hernandez e Rafaeltornano titolari dopo la panchina iniziale contro la Lazio, davanti gioca Tammycon Morata che parte dalla panchina.rileva Tomori al fianco di Pavlovic al centro della retroguardia. Da sciogliere solo il nodo relativo alle posizioni di Loftus-Cheek e Reijnders, chi più alto e chi più basso, con Fofana a completare il reparto. Nel Venezia, prima da titolare per il nuovo acquisto, c'ècon Oristanio alle spalle di Pohjanpalo in attacco.

: Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. All. Fonseca.: Joronen; Idzes, Svoboda, Schingtienne; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Zampano; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.