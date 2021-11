Aver subito 8 gol in due partite dal Bodo Glimt non ha certo aumentato la fiducia della Roma, ma i giallorossi sono pronti a voltare subito pagina, andando a caccia dei tre punti in casa del Venezia, domenica nel lunch-match. La squadra di Mourinho, rimasta aggrappata al quarto posto malgrado sia reduce da soli 4 punti in altrettante giornate di campionato, si presenta al “Penzo” da netta favorita, secondo il pronostico dei betting analyst: il «2» è dato a 1,55, quota molto più bassa rispetto al 5,80 del Venezia. Alta anche la quota del pari, con il segno «X» fissato a 4,50. Quello del Venezia, con 8 reti all'attivo in undici turni di campionato, è di gran lunga il peggior attacco del campionato, ma è anche vero che ultimamente la difesa della Roma si è mostrata tutt'altro che impeccabile. Probabile quindi una gara da Goal, cioè con reti da entrambe le parti, ipotesi data a 1,71, mentre il No Goal si attesta a 2,08. Quanto al numero di reti, c'è una netta prevalenza dell'Over, in quota a 1,63, mentre un incontro con meno di tre marcature vale 2,28. Tra i possibili risultati esatti, lo 0-1, l'1-2 e lo 0-2 sono tutti a quota 8,00, così come il pareggio per 1-1.