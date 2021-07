Effetto Mourinho lampante nelle scommesse sulla prossima stagione di Serie A. Nel giorno del calendario 2021/2022 il primo colpo di scena arriva dalle percentuali di gioco registrate dai bookmaker nelle giocate sullo scudetto: la Roma, data a 12,00, travolge la concorrenza nelle preferenze degli scommettitori con il 42% delle scelte, staccando di netto il Milan, pure a 12,00 ma fermo al 14% delle giocate. Terzo posto virtuale per la Juventus, favorita in tabellone a 2,10 e con l'11% delle scommesse, mentre l'Inter targata Inzaghi viene clamorosamente bocciata con appena il 3% delle puntate, nonostante il secondo posto in quota (a 2,75). Meglio dei nerazzurri fanno Atalanta e Lazio, entrambe al 9% (e offerte rispettivamente a 8,00 e 35,00), mentre il Napoli (14,00) si ferma a poco più del 7%.