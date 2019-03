Dopo i quattro anticipi disputati tra venerdì e ieri, la 26esima giornata di Serie A si completa con le restanti sei partite. Si parte alle 12.30 con Torino-Chievo e si chiude con Napoli-Juventus delle 20.30. Tutti i match saranno analizzati dalla nostra MOVIOLA:







Torino – Chievo

La Penna





Genoa – Frosinone

Mariani



35' FROSINONE IN 10: Cassata riceve il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nessun dubbio sulla decisione dell'arbitro.



Spal – Sampdoria

Pasqua



24' PALO DI QUAGLIARELLA, NON ERA FUORIGIOCO: l'attaccante blucerchiato vede Viviano fuori e prova a sorprenderlo con un sinistro da lontano, ma il guardalinee vanifica tutto chiamando un fuorigioco inesistente. In caso di gol, il VAR avrebbe corretto la decisione.



60' ANNULLATO IL GOL DI FLOCCARI: l'attaccante della Spal realizza di testa sugli sviluppi della punizione calciata da Kurtic, ma la posizione di fuorigioco attivo di Petagna, che ostacola l'azione difensiva di Bereszynski, fa intervenire il VAR. Gol annullato



Udinese – Bologna

Massa





23' RIGORE PER L'UDINESE: Poli sbilancia con un lieve tocco Pussetto appena dentro l'area, rigore per i bianconeri e giallo per il centrocampista ex Milan.



Atalanta – Fiorentina

Guida



Napoli-Juventus