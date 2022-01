Si gioca la 20a giornata di Serie A, la seconda del girone di ritorno: su Calciomercato.com gli episodi da moviola degli incontri.



EMPOLI - SASSUOLO h. 14.30

VOLPI

LO CICERO - GUALTIERI C.

IV: PRONTERA

VAR: VALERI

AVAR: MASTRODONATO



12' - Rigore per il Sassuolo: contatto evidente tra Henderson e Berardi nell'area dell'Empoli, Volpi assegna correttamente il penalty.





CAGLIARI - BOLOGNA h. 14.30

GHERSINI

COSTANZO - TRINCHIERI

IV: MARCENARO

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO







TORINO - FIORENTINA h. 14.30

MARINELLI

LOMBARDI - ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: MAGGIONI

AVAR: ALASSIO







NAPOLI - SAMPDORIA h. 16.30

DI BELLO

SCATRAGLI - MARGANI

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: TEGONI







UDINESE - ATALANTA h. 16.30

FABBRI

LONGO - ROCCA

IV: PEZZUTO

VAR: MARIANI

AVAR: VALERIANI







GENOA - SPEZIA h. 18.30

GUIDA

SECHI - AVALOS

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MONDIN







H. VERONA-SALERNITANA h. 20.45

DIONISI

MELI - MACADDINO

IV: MARINI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRENNA