Prosegue la 14ª giornata di Serie A con otto partite in programma in questo mercoledì: su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





H. VERONA – INTER h. 18.30

GIACOMELLI

LIBERTI – GALETTO

IV: DI MARTINO

VAR: CALVARESE

AVAR: MONDIN



93' - Annullato il tris dell'Inter: Lukaku commette fallo per liberarsi della marcatura di Magnani.





BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45

CHIFFI

DI IORIO – LOMBARDI

IV: ABISSO

VAR: GUIDA

AVAR: DEL GIOVANE



21' - Schouten atterra Ilicic in area colpendolo alla gamba, rigore corretto per l'Atalanta.







MILAN – LAZIO h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – FIORITO

IV: SACCHI

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI



25' - Rigore per la Lazio: Correa cade in area toccato sul piede destro da Kalulu, Di Bello inizialmente non fischia ma dopo aver rivisto l'azione al VAR assegna il penalty.



15' - Rigore per il Milan: Patric in scivolata per contrastare la conclusione di Rebic, Di Bello ravvisa un fallo e assegna il penalty. Proteste della Lazio e del difensore, il VAR conferma la decisione dell'arbitro.





NAPOLI – TORINO h. 20.45

VALERI

TOLFO – VECCHI

IV: GIUA

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO







ROMA – CAGLIARI h. 20.45

PAIRETTO

PRENNA – MUTO

IV: ABBATTISTA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LO CICERO







SAMPDORIA – SASSUOLO h. 20.45

AYROLDI

PAGLIARDINI – SACCENTI

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI



34' - Annullato gol al Sassuolo: Caputo segna ma tocca con il braccio prima di realizzare, giallo per l'attaccante.







SPEZIA – GENOA h. 20.45

MASSA

DI VUOLO – SCHIRRU

IV: PICCININI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI







UDINESE – BENEVENTO h. 20.45

VOLPI

ALASSIO – AVALOS

IV: ROS

VAR: ORSATO

AVAR: BINDONI