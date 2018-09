Di seguito tutti gli episodi da moviola della sesta giornata del campionato di Serie A analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



ATALANTA-TORINO - arbitro Orsato (assistenti Peretti e Cecconi; quarto uomo La Penna; al Var Giacomellli e Ranghetti)





CAGLIARI-SAMPDORIA - arbitro Rocchi (assistenti Santoro e Rocca; quarto uomo Giua; al Var Manganiello e Di Iorio)





GENOA-CHIEVO - arbitro Pasqua (assistenti Tolfo e Muto; quarto uomo Aureliano; al Var Pairetto e Tasso)



36' - Ammonito Piatek per simulazione, ma la decisione di Pasqua è discutibile. Rossettini in area di rigore ha steso l'attaccante del Genoa: c'erano gli estremi per assegnare un calcio di rigore per la squadra di casa.



JUVENTUS-BOLOGNA - arbitro Mariani (assistenti Bindoni e De Meo; quarto uomo Baroni; al Var Guida e Di Vuolo)



3’ - Lancio di Bonucci, Matuidi controlla in area di rigore e viene sbilanciato in area di rigore da Calabresi: l’arbitro lascia proseguire, il Var non interviene. Intervento al limite del difensore del Bologna.



NAPOLI-PARMA - arbitro Doveri (assistenti Mondin e Prenna; quarto uomo Abisso; al Var Calvarese e Passeri)





ROMA-FROSINONE - arbitro Di Bello (assistenti Posado e Galetto; quarto uomo Piscopo; al Var Banti e Liberti)





UDINESE-LAZIO - arbitro Maresca (assistenti Carbone e Lo Cicero; quarto uomo Ros; al Var Chiffi e Preti)



61' - Dopo un prolungato silent-check, Maresca convalida il gol di Acerbi. Alla Dacia Arena è 1-0 per la Lazio, regolari le posizioni dei giocatori della Lazio sul calcio di punizione battuto da Luis Alberto.