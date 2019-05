Dopo gli anticipi di ieri, sono sei le partite in programma oggi per la 37esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



CHIEVO – SAMPDORIA h. 12.30

AURELIANO

MARCHI – ROSSI M.

IV: MAGGIONI

VAR: GIUA

AVAR: TEGONI



40' - Espulso Barba per un durissimo intervento ai danni di Defrel. Il difensore del Chievo è entrato in modo scomposto e alzando i due piedi coi tacchetti all'altezza del ginocchio dell'avversario. Corretta la decisione dell'arbitro Aureliano.



11’ - Dopo un lungo silent check, viene annullato il gol del vantaggio al Chievo per la posizione di fuorigioco dell’autore della rete Leris. Il giocatore si trovava leggermente oltre all’ultimo difensore della Sampdoria: corretta la chiamata del Var.



EMPOLI – TORINO

MAZZOLENI

PAGANESSI – VIVENZI

IV: ABBATTISTA

VAR: ORSATO

AVAR: VALERIANI



7' - L'Empoli protesta per un presunto tocco di mano di Izzo dopo un tiro-cross di Farias, ma il difensore del Torino colpisce il pallone con la schiena. L'arbitro fa bene a lasciar proseguire l'azione e il Var conferma.



PARMA – FIORENTINA

GIACOMELLI

CARBONE – DI IORIO

IV: RAPUANO

VAR: MARIANI

AVAR: CECCONI



MILAN – FROSINONE h. 18.00

MANGANIELLO

SCHENONE – LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: PAIRETTO

AVAR: GALETTO