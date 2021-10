Tre anticipi ad aprire la 10a giornata di Serie A, turno infrasettimanale: su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



SPEZIA – GENOA Martedì 26/10 h. 18.30

SOZZA

FIORE – SCHIRRU

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: DI VUOLO



85' - Rigore per il Genoa: Provedel in uscita travolge Caicedo, nessun dubbio sulla chiamata di Sozza.



VENEZIA – SALERNITANA Martedì 26/10 h. 18.30

DI BELLO

RASPOLLINI – MIELE D.

IV: GARIGLIO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: VIVENZI



67' - Venezia in dieci. L'arbitro Di Bello estrae il rosso diretto per Ampadu (già ammonito in precedenza) per un presunto fallo su Ribery e, richiamato al VAR, ha confermato la decisione. Scelta che non convince assolutamente: l'intervento del giocatore del Venezia è sul pallone e non è con piede a martello.





MILAN – TORINO Martedì 26/10 h. 20.45

AURELIANO

COLAROSSI – PAGANESSI

IV: ZUFFERLI

VAR: MASSA

AVAR: GIUA



34' - Giallo anche per Kalulu.



25' - Il Milan chiede un rigore per un presunto mani di Bremer su cross di Leao, ma Aureliano e Massa dal VAR non rilevano infrazioni.



24' - Singo spende il fallo per fermare il contropiede di Leao: giallo per l'esterno granata.



14' - Buono il gol del Milan, Giroud parte in posizione regolare sulla spizzata di Krunic.



10' - Evidente fallo in ritardo di Romagnoli su Belotti, l'arbitro lascia proseguire il gioco per vantaggio in favore del Torino e al termine dell'azione ammonisce correttamente il difensore del Milan.



5' - Primo cartellino dell'incontro: giallo a Buongiorno per fallo tattico, volto a fermare la ripartenza di Saelemaekers.