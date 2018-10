Di seguito gli episodi da moviola degli anticipi dell'ottava giornata di Serie A:



UDINESE-JUVENTUS, arbitro Abisso (assistenti Posado e Mondin; quarto uomo Minelli; al Var La Penna e Tegoni)



33' - Regolare l’1-0 della Juventus. Cancelo, autore dell’assist per Bentancur, parte in posizione regolare perché è tenuto in gioco da Stryger Larsen.



12' - Chiellini commette fallo su Lasagna lanciato in contropiede. Manca un giallo evidente al difensore della Juve, che ha interrotto la ripartenza dell'Udinese quando era già stato superato in velocità.



EMPOLI-ROMA, arbitro Mazzoleni (assistenti Longo e Rocca; quarto uomo Piccinini; al Var Pairetto e Manganelli)