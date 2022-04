Hellas Verona-Genoa e Milan-Bologna sono i due posticipi che concludono la 31esima giornata di Serie A. A dirigere la sfida del "Bentegodi" sarà Fourneau, con Chiffi designato come VAR, mentre per quanto riguarda il match di "San Siro" tocca all'esordiente' Marinelli, accompagnato dagli assistenti Margani e Mastrodonato, mentre Di Paolo è il VAR.



Analizzeremo gli episodi più significativi sotto l'aspetto arbitrale nella nostra consuete moviola LIVE.





ore 18.30 HELLAS VERONA-GENOA





ore 20.45 MILAN-BOLOGNA



22' - Brahim Diaz chiede un fallo di mano di Medel che in area respinge un destro dello spagnolo a distanza ravvicinata. Il pallone, però, sbatte sul fondoschiena del cileno ed è giusto non fischiare.



15' - Cross di Theo Hernandez, Medel respinge ma il pallone sbatte sul braccio di Schouten, in area rossoblù. L'arbitro Marinelli lascia proseguire e anche il Var di Paolo non interviene. nessuna protesta rossonera.