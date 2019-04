Il Napoli è favorito d’obbligo, ma l’Atalanta ha la carica di chi difende il piazzamento per l’Europa e può addirittura puntare a quella di prestigio. Il testa a testa in programma lunedì al San Paolo promette spettacolo, almeno secondo i betting analyst: dopo l’uscita di scena dall’Europa League e una sola vittoria nelle ultime cinque partite (tra campionato e coppa), gli azzurri ripartono a 1,93 sul tabellone Microgame. L’Atalanta risponde con i due successi conquistati nei tre confronti più recenti in casa degli azzurri (Coppa Italia inclusa); altri tre punti (il «2» è a 3,85) consoliderebbero la classifica che porta in Europa League e potrebbero addirittura dare una spinta anche per la rincorsa Champions, visti i soli due punti che separano i bergamaschi dal Milan. L’ultimo pareggio risale al 2015, sempre al San Paolo: quella volta finì 1-1, risultato stavolta a 7,25, mentre per il semplice segno «X» l’offerta è a 3,60. La squadra di Gasperini arriva da due 0-0 consecutivi, ma mantiene comunque la media gol più alta, tra fatti e subiti, di tutta la Serie A (3,28 a incontro): una partita da almeno tre reti complessive, come riporta Agipronews, vola dunque a 1,60, per il Goal si scende a 1,50