Archiviata la parentesi coppe europee si torna a respirare aria di campionato con l’anticipo di serie A Sassuolo-Napoli gara valida per la 23a giornata. Si affronteranno questa sera alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia con il chiaro intento di non fare passi falsi. I padroni di casa hanno sinora raccolto solo 24 punti contro i 59 degli ospiti, numeri che sintetizzano il divario tecnico e gli obiettivi stagionali: solo matematicamente colmabile il distacco tra la capolista azzurra ed i nerazzurri dell’Inter in ritardo di quindici punti e con i neroverdi a solo sette punti dalla zona retrocessione. In campionato i padroni di casa sono reduci da una striscia positiva di quattro turni, due vittorie e due pari con buon ultimo il 2 a 2 allo stadio Dacia Arena contro l’Udinese. Una sola sconfitta stagionale finora lamenta, invece, il Napoli che è reduce dal 3 a 0 rifilato a quella Cremonese che pochi giorni prima l’aveva eliminata sorprendentemente dalla Coppa Italia. Pesante il passivo subito all’andata dal Sassuolo al Maradona quando Osimhen mise a segno una tripletta arrotondata da un gol del georgiano Khvicha Kvaratskhelia per il 4 a 0 finale. Il bilancio tra le due squadre è fortemente a favore dei campani che hanno perso solo due volte nei precedenti venti confronti tra massima serie e Coppa Italia, una volta in casa ed una fuori, ma vincendo undici volte con anche sette pareggi. E non solo: gli ospiti non perdono contro il Sassuolo dal 23 agosto del 2015 per poi rimanere imbattuti nelle successive tredici gare disputate. Pronostico a senso unico per la capolista che è bancata favorita sulla propria lavagna con il 2 basso ma non troppo a 1,63 comunque distante dall’1 a 5,25 e con l’X che moltiplica la posta per 5,25. Con un Napoli capace di segnare sinora 54 gol e subirne appena 15 sono gli attaccanti azzurri i maggior indiziati a finire nella lista dei marcatori a cominciare dal nigeriano Osimhen che è andato a segno in tutte le ultime sei partite. Per lui la bandiera delle scommesse propone un moltiplicatore 4,20 se primo o ultimo marcatore dell’incontro, con a seguire Kvaratskhelia e Simeone a 6,25, Gaetano a 7,25, Elmas a 7,50, Lozano a 8,00 e via via tutti gli altri.