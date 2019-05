Chi per arrivare all'obiettivo dichiarato degli 82 punti, chi per blindare definitivamente la Champions League. Al, alle 20.30, ildi Carloattende l'di Luciano, che non è ancora certa di un posto nell'Europa che conta. Se vince questa sera, l'aritmetica sarà dalla sua.- Il Napoli ha vinto 4 degli ultimi 5 scontri contro l'Inter, coi nerazzurri che però arrivano da una striscia di 7 partite senza sconfitta: 3 vittorie e 4 pareggi. Al San Paolo è ormai abitudine, almeno in tre delle ultime cinque casalinghe, che il primo tempo si chiuda in parità.- Driesè stato il primo marcatore del Napoli nelle ultime tre partite al San Paolo in Serie A; Ivanha segnato il secondo gol con gli ultimi tre realizzati.